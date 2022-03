RAIN ökar stadigt, upp 5% än så länge: här kan du köpa RAIN

Livepriset för RAIN, tokenen för Rainmaker Games, var $0,29 i skrivande stund. Den nya krypton har genererat en 24-timmars handelsvolym på $765 000.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa RAIN, är den här guiden för dig.

Eftersom RAIN är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa RAIN med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa RAIN just nu, följ dessa steg:

Detta är den inhemska tokenen för Rainmaker Games, en gratis global plattform för att spela hundratals P2E-spel. De beskriver sig själva som en portal till P2E-världen, vilket ger alla en chans att spela, tjäna, lära sig och ansluta som aldrig förr.

Spelare på alla nivåer kommer att sömlöst växla mellan spel, träna, lära sig, hantera intäkter, chatta och bli verifierade av guilden, allt inom en datadriven plattform.

Rainmaker bygger den största globala spelarplattformen och i sin tur det största P2E-datakraftverket. De siktar på att bli ett centralt nav och startfält för spel, plus en ovärderlig datakälla för guilder för att bygga bättre datastödda lag.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Price Prediction förutspår att priset på Rainmaker Games når minst $0,36 i år. Det högsta det kan gå till är $0,43.

Priset på Rainmaker Games kommer att nå minst $0,55 nästa år. Det kan gå upp till maximalt $0,62 med ett genomsnittspris på $0,57 under hela året.

År 2024 kommer priset på RAIN att vara minst $0,79. Det maximala RAIN-priset beräknas till $0,95. Tokenen kommer att bryta $1 år 2025 och nå ett minimum av $1,14.

