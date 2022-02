Rekt Capital: Bitcoin står inför hård barriär runt $43-$48K

Analytikern säger att februari kan se ett grönt ljus om $37 000 håller som viktig månadsstöd, vilket potentiellt kan öppna vägen till $50 000.

Bitcoin-priset har misslyckats med att bryta över $39 000 den här veckan, efter att ha studsat nära nivån flera gånger sedan uppsidan från låga $33 000 förra veckan.

BTC är för närvarande 2% ned och vill testa om supportnivån på $38k, som om den inte håller kan se flaggskeppskryptovalutan falla ytterligare.

Den pseudonyma kryptohandlaren och analytikern Rekt Capital säger att nedgångarna håller Bitcoin i en konsolideringsfas, med stöd och motstånd vid två exponentiella glidande medelvärden (EMA) på veckodiagrammet.

Enligt honom har Bitcoin-priset sjunkit under de två EMAs som makromässigt representerar mellanklassområdet.

"Sedan BTC förlorade sitt mellanklassområde som stöd… [Det] har återbesökt Macro Range Low-området (grönt). Makromässigt konsoliderar dock BTC fortfarande mellan $28000-$68000 (grön-röd)", noterade han i en tweet som delades på onsdagen.

Diagram som visar BTC-priset under de två EMA:erna. Källa: Rekt Capital på Twitter .

On the micro scale, #BTC has broken down from the micro-range formed by the two EMAs

This EMA-formed range figured as the macro Mid-Range

Because macro-wise, $BTC is still just consolidating inside its Re-Accumulation range ($28000-$68000; green-red)#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/QWbRHwVS24

— Rekt Capital (@rektcapital) January 9, 2022