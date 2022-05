Ripple åtar sig $100 miljoner för att skala klimatfokuserad innovation

Ripple har meddelat att de har åtagit sig 100 miljoner dollar i finansiering för blockkedje-innovation som är avsedd att skala bort koldioxid.

Finansieringen, som kommer att gå till företag på koldioxidmarknader, är också öronmärkt för klimatfokuserade fintech-startups, sa Ripple på torsdagen.

Enligt pressmeddelandet kommer medlen också att tilldelas till Ripples portfölj av program som är inriktade på att hjälpa de att bli nettonoll år 2030. Bortsett från det kommer Ripple att använda medlen för att stödja ansträngningar inom kolkredittokenisering som non-fungible tokens (NFT).

Detta, noterade företaget, kommer att ske på XRP Ledger (XRPL), med blockkedje-teknik som hjälper till att säkerställa äktheten av kolkredit-NFT:er.

Brad Garlinghouse, VD för Ripple noterade att finansieringen är företagets ”direkta svar på den globala uppmaningen till handling” om klimatförändringar. Han sa att företag uppmuntras att använda resurser och till och med talang som en del av det globala svaret på att minska utsläppen.

“Samtidigt som att minska utsläppen och övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp är av största vikt, är koldioxidmarknaderna också ett viktigt verktyg för att uppfylla klimatmålen. Blockkedjan och krypto kan spela en katalytisk roll för att tillåta kolmarknader att nå sin fulla potential, vilket ger mer likviditet och spårbarhet till en fragmenterad, komplex marknad”, tillade Garlinghouse.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022