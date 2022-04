Ripple (XRP) kämpar under 200-dagars EMA – varför den kan falla

Ripple (XRP) har handlats i sidled de senaste två dagarna. Myntet hade lyckats se anständigt uppåtgående momentum men det verkar som om altcoinet håller på att ta slut. Så, hur kommer prisåtgärden att se ut på kort sikt? Här är några faktorer:

Ripple har visat svaghet när det försöker komma över sin 200-dagars EMA

Detta tyder på att det avgörande hausseartade utbrottet vi såg är på väg att dra sig tillbaka

Myntet kan falla så lågt som $0,62 under de kommande dagarna

Datakälla: Tradingview

Ripple (XRP) – Slutet på den uppåtgående trenden

Många mynt skulle sannolikt dra sig tillbaka efter att de ökade under den senaste veckan. Men för Ripple verkar slutet på raden ha kommit mycket snabbare än väntat. Under de två senaste handelssessionerna har myntet till stor del handlats i sidled. Faktum är att XRP under de senaste 24 timmarna hade lyckats öka med mindre än en procentsats.

Dessutom har myntet mött stort motstånd vid sin 200-dagars EMA på $0,85. Efter att ha blivit avvisad flera gånger förra veckan kan tjurar besluta sig för att låsa in vinst, något som kan leda till ett massivt säljtryck.

Om XRP inte lyckas slå förbi $0,85, kommer myntet sannolikt att sjunka till $0,62. Det innebär en minskning med nästan 25%. RSI förblir också neutral, med den rörliga konvergensdivergensen som håller sig över mittlinjen. Alla dessa indikatorer visar en avtagande hausseartad upptrend. Som sådan har XRP mer nedåtrisk än uppåtpotential.

Borde du köpa Ripple (XRP) nu?

Inte riktigt. Den bästa ingångspunkten för en hausseartad handel skulle vara över $0,85, vilket kommer att vara över 200-dagars EMA. Men om XRP misslyckas med att klara det kommer vi att se ett kraftigt fall.

Som sådan, vänta en vecka eller så och köp bara om myntet faller tillbaka till $0,62. Detta gäller även för långsiktiga investerare.