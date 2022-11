Ripple (XRP) och Ethereum Classic (ETC) tappar vinster när Metacade pre-sale lockar investerare

Trots kryptovalutornas björnmarknad fanns det några ljusglimtar av hopp för de stora mynten. Handlarna hade höga förväntningar på Ethereum Merge och det bidrog till att vinsterna ökade i Ethereum Classic (ETC). För Ripple (XRP) var detta de potentiella slutet på det långvariga SEC-domstolsfallet som har påverkat priset. Under tiden har investerare som letar efter något nytt köpt Metacade under hela projektets presale. MCADE utility token kommer att ge massor av funktioner som play-to-earn (P2E) och metaverse teman för att ge superkraft åt framtida tillväxt.

Vad är Metacade?

Metacade är en nyutvecklad communitydriven webb3 plattform där spelare och utvecklare kan träffas för att samarbeta och ha kul med blockchain spel. Projektets slutmål är en communitybyggd arkad med ett levande ekosystem för P2E belöningar. Utvecklare kan vinna Metagrants för de bästa spelidéerna och spelare kan testa och granska dessa spel innan de accepteras i projektet. Allt detta kommer att backas upp av MCADE utility token, som kommer att användas för styrningsomröstningar, men också för prisutlottningar, spelturneringar samt insatser.

Mer om Metacade tokenomics

Insats är det namn som ges till att låsa in tokens i en plattform för att få en belöning för DeFi projekt, vanligtvis mot en årlig ränta. För Metacade-communityn är denna belöning en andel av projektintäkterna, som skulle betalas ut i en annan valuta för att undvika att utility token blir inflaterad. När dessa intäktsströmmar väl har skapats kommer det också att finnas en mekanism för att bränna token för att minska antalet mynt i omlopp. Det totala fasta utbudet vid lanseringen kommer att vara 2 miljarder MCADE tokens, med 1,4 miljarder tokens tilldelade till pre-sale.

Vad hände med Ethereum Classic?

I samband med kryptovalutans björnmarknad nådde Ethereum Classic (ETC) sin botten i juni på omkring 15 dollar. Projektet steg sedan till 42 dollar inför Ethereum Merge. Uppgraderingen av Ethereum projektet innebar att projektet övergick från den energikrävande gruvdriftstekniken proof-of-work till proof-of-stake. För gruvarbetare inom krypto som ägde proof-of-work-hårdvara, vilket innebar att de behövde ett nytt hem, var ETC den enkla destinationen. Myntet har dock sedan dess sjunkit tillbaka till 22 dollar.

Vad är utsikterna för Ripple (XRP)?

Priset på Ripple (XRP) har också nyligen stigit med Ripple-teamet som hoppas på ett slut på SEC:s rättsfall. Den amerikanska marknadstillsynsmyndigheten hade anklagat Ripple för att släppa ett värdepapper på samma sätt som aktier erbjuds. Det skulle innebära ytterligare reglering för Ripple och många andra kryptotokens. Priset på XRP ökade också från ett lågt pris på 0,30 dollar till det nuvarande priset på 0,50 dollar, men har sedan dess stannat där.

Varför bör du investera i Metacade?

ETC:s uppgång var en kortsiktig pump baserad på en migration av gruvarbetare (miners), men det finns ingen större aptit på myntet och gruvarbetarna kommer att bli besvikna över att bryta för liten avkastning. När det gäller Ripple har XRP token potentialen att återhämta sig om de får en gynnsam dom, men det är bara början på en uppförsbacke eftersom projektet har distraherats av domstolsfallet och inte har gjort någon utveckling på senare tid.

Metacade är däremot ett nytt projekt som ger P2E-universumet ett nytt tema med en arkad som leds av communityn. Med rätt blandning av spel kan projektet locka ett stort antal anhängare och en stor efterfrågan av MCADE token. ETC och XRP såg ett hyfsat uppsving och den sistnämnda har de bättre utsikterna för ytterligare vinster, men Metacade skulle kunna överglänsa dem båda.

Slutsats

Uppgången i Ethereum Classic (ETC) baserades på den kortsiktiga trenden för Ethereum Merge när gruvarbetare flyttade till en annan kedja för att tjäna pengar. Priset på Ripple (XRP) var också kortsiktigt då handlare hoppades på ett positivt resultat i SEC-fallet. Det är fortfarande inte säkerställt och även om de får en vinst har projektet inte visat någon utveckling under de senaste två åren. Metacade har potential att överträffa båda projekten när det gäller investeringsavkastning eftersom projektet skapar ett communitydrivet P2E spelprojekt med metaverse potential. Enbart den meningen borde få investerare att rusa till pre-sale av token.