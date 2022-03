Ripples VD Brad Garlinghouse har kallat det senaste beslutet av en domare i New York i fallet Ripple vs. US Securities Exchange Commission (SEC) som en "stor vinst" för blockkedje-företaget.

“Om du inte var uppmärksam då, borde du vara det nu. Stor vinst för Ripple idag!” sa Garlinghouse.

Hans kommentar följde en order från den amerikanska distriktsdomaren Analisa Torres som förnekade SEC:s motion om att neka Ripples Fair Notice-försvar.

🚨JUDGE TORRES DENIES SEC MOTION TO STRIKE FAIR NOTICE DEFENSE.

JUST ADDED to our Document Library:

✅Order from Judge Analisa Torres that Denies the @SECGov Motion to Strike @Ripple's Fair Notice Defense 👇https://t.co/5LuEauaWAd

— CryptoLaw (@CryptoLawUS) March 11, 2022