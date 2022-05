Robinhood lanserar en Web 3.0 icke-förvarande plånbok förenlig med NFT

Robinhood, en populär handelsplattform, har tillkännagett lanseringen av sin egen web 3.0 icke-förvarande plånbok som kommer att ha non-fungible token-kompatibilitet (NFT) som tillåter användare att ansluta till NFT-marknadsplatser.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Innan lanseringen hade plattformen lagt upp en reklamvideo på Twitter som förklarade hur plånboken kommer att användas.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022