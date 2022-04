Robinhoods VD Vladimir Tenev tror att Dogecoin (DOGE-USD) kan bli den dagliga ”valutan på internet.”

Enligt Robinhood-chefen behöver det bara några förbättringar som kan göra mememyntet till en snabbare och ännu billigare betalningsvaluta.

Han beskrev sitt tänkande via en Twitter-tråd och gav några förslag på vad Dogecoin-utvecklare kan se till att implementera för att göra DOGE till ”folkets valuta.”

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev säger att Dogecoins transaktionsavgifter redan är ”försvinnande små” efter förra novembers 1.14.5-uppdatering. Nätverkets genomsnittliga transaktionsavgift på $0,003 är mycket mindre än de upp till 3% som debiteras av ledande kortbetalningsleverantörer.

I så fall föreslår han att det som behöver förbättras är DOGE:s blockstorlek och blocktid. Genom att göra detta, noterar han, kan Dogecoin öka sin totala genomströmning till nivåer som för närvarande kan uppnås av Visa.

Tenev påpekar att som det ser ut är Dogecoins genomströmning runt 40 transaktioner per sekund (TPS). Visst, detta beror på kryptovalutans 1MB blockstorlek och 1 minuts blocktid.

Som jämförelse kan Visa hantera upp till 65 000 TPS. För att överträffa VISA behöver Dogecoin öka sin genomströmning 10 000 gånger. Verkar vara en stor begäran. Robinhood-chefen tror dock att DOGE-utvecklare enkelt kan lösa detta genom att öka blockstorleken.

“Att flytta till en blockstorleksgräns på 1 GB (och senare 10 GB) skulle ge all kapacitet som en global valuta skulle behöva under överskådlig framtid. L2-lösningar är inte nödvändiga för att lösa det här problemet,” noterade han.

Dogecoin-utvecklare bör också utforska hur man gör Dogecoin mindre inflationsdrivande än det är för närvarande, tillade han. Detta, sa han, skulle kunna göras genom att anta ett begränsat utbud, ungefär som Bitcoins (BTC) 21-miljonerstak. Om så vore fallet kan Dogecoins inflationstakt minska med tiden.

Den nuvarande tillgången på 132 miljarder DOGE ger en inflation på över 5%. Tenev menar att ett fast utbud kan minska det till 2%.

Några av förslagen har redan väckt kritik mot CT, särskilt kring ökningen av blockstorleken troligen på bekostnad av decentralisering.

Tenev medger att en blockstorlek på 10 GB kan kräva mer sofistikerad hårdvara från gruvarbetare om de ska köra en full nod, något som kan se att vissa entusiaster inte kan delta i att säkra nätverket. Detta är enligt vissa observatörer oacceptabelt eftersom det skulle leda till ett mer centraliserat nätverk.

Tenev antyder att detta kan vara avvägningen som Dogecoin-utvecklare kan behöva tänka på om de väljer att överväga hans åsikt.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022