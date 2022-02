Den ryska regeringen och Bank of Russia verkar vilja ha krypto reglerad som valutor, har lokala rapporter föreslagit.

Ryssland är inställt på att formellt erkänna kryptovalutor som valutor, enligt nyhetsrapporter från landet.

Enligt rapporterna, som publicerades på onsdagsmorgonen, följer flytten en överenskommelse mellan regeringen och centralbanken om hur man ska reglera industrin på 2 biljoner dollar framöver.

