Sam Bankman-Frieds surrealistiska intervju klargör inte mycket

Det finns inte många direktsända tv-evenemang som verkligen har förvirrat mig.

Den som omedelbart dyker upp är att se Zinedine Zidane, en av världens största fotbollsspelare på den största scenen av alla – VM-finalen – som bokstavligen slår en motståndares försvarare på min tv-skärm för sexton år sedan.

På senare tid minns jag att jag såg mitt lands (Irlands) premiärminister, Leo Varadkar, tala live i nationell sändning om covid-pandemin, när han tillkännagav den första (och vid den tidpunkten, vad vi trodde också skulle vara den sista) lockdownen.

Det dröjer nog ett tag innan jag glömmer de där historiska ögonblicken. Och jag är ganska säker på att jag kommer ihåg vad jag såg senast ett tag också.

Sam Bankman-Fried, skamfilad VD för kollapsade börsen FTX – som jag är helt trött på att prata om – gav i går kväll en intervju i ungefär en timme vid toppmötet i New York Times Dealbook.

Varför den här intervjun överhuvudtaget ägde rum får jag aldrig veta. Bankman-Fried ringde in från Bahamas, uppenbarligen mot råd från ”människor” – som man kan anta kan arbeta inom advokatyrket.

”Jag tror att jag har en plikt att prata och förklara vad som hände”, sa han. ”Jag ser inte vilken nytta som uppnås genom att sitta i ett rum och låtsas att omvärlden inte existerar.”

”Det är inte det jag fokuserar på”, var hans svar på frågan om han var orolig över potentiellt straffansvar.

Liksom hans katastrofala läckta DM-konversation över Twitter, jag vet helt enkelt inte varför den här intervjun ägde rum. Det är svårt att tro på något som kommer ut ur Bankman-Frieds mun vid det här laget. Och angående den Twitter-konversationen förklarade Bankman-Fried det genom att säga att reportern var en ”långvarig vän” som han ”dumt glömde” var en reporter. Va?

Gårdagens intervjuare, Andrew Sorkin, frågade honom om några av de vilda bekännelserna i det där DM-utbytet, som för mig förrådde Bankman-Frieds sanna karaktär. Bankman-Fried mildrade sin hållning något, men höll med om att han spelade ett ”spel”, som ”vi alla gjorde”, med avseende på hans image.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022