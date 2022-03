Sandbox-metaverse-tokenen SAND hoppar 10% efter partnerskapsnyheter

The Sandbox, en spelplattform som lanserats på Ethereum-blockkedjan för att utnyttja non-fungible tokens (NFT) och kryptovalutor, har blivit centrum för attraktionen för stora varumärken som vågar sig in i metaversen.

Som ett resultat har priset på dess inhemska token, SAND, börjat stiga igen. Idag, till exempel, sågs priset på SAND hoppa 10% för att handlas för $2,97 efter att HSBC-banken och den amerikanska kändisen Paris Hilton valde The Sandbox för sin metaverse-debut.

SAND är dock fortfarande 65% under dess all-time high den satte i november 2021.

I morse tillkännagav HSBC, Europas näst största bank, sitt nya partnerskap med The Sandbox-plattformen.

HSBC siktar på att köpa några virtuella tomter av LAND på The Sandbox som kan användas av bankens kunder för att skapa spelaktiviteter och bygga olika e-sporter.

I ett förberett uttalande sa Suresh Balaji, marknadschef för HSBC:s avdelning i Asien och Stillahavsområdet:

"Genom vårt partnerskap med The Sandbox gör vi vårt utbrott i metaversen, vilket gör att vi kan skapa innovativa varumärkesupplevelser för nya och befintliga kunder… Vi är glada över att arbeta med våra sportpartners, varumärkesambassadörer och Animoca Brands för att skapa upplevelser som är pedagogiska, inkluderande och tillgängliga."

Animoca Brands Company har varit de bakom framgången med The Sandbox och har investerat mycket i spel och krypto. Den största skillnaden mellan The Sandbox och de andra populära plattformarna som Minecraft eller Roblox är att i The Sandbox kan spelare anpassa plattformsdesignerna, avatarerna och objekten, och virtuella tomter kan också köpas eller säljas.

På tisdagskvällen inledde Paris Hilton, en amerikansk kändis, också sitt partnerskap med The Sandbox i årets SXSW-festivalkonsert som hölls virtuellt av The Sandbox.

