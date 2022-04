$SANDs pris har ökat med mer än 10% idag: här är anledningen

SAND-priset har stigit sedan den 17 april och den hausseartade trenden tar fart varje dag.

I skrivande stund handlades SAND för $2,94; upp 11,18% under de senaste 24 timmarna. Den har nått en daglig högsta på $2,99 och en daglig lägsta på $2,61.

För närvarande är dess handelsvolym $522,46 miljoner vilket är mycket högre än den den hade den 17 april handelsvolym på $225,07 miljoner.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på faktorerna som får priset på SAND att stiga.

Varför stiger priset på SAND?

Innan vi går in på detaljerna i det aktuella prisrallyt, låt oss först fastställa vad som är The Sandbox och vad som är SAND.

The Sandbox är ett blockkedjebaserat onlinespel som ägs av Amonica Brands Corporation som tillåter användare att skapa, sälja och köpa digitala tillgångar. Den lanserades 2011 och SAND är dess inhemska token.

Nu till orsakerna bakom det nuvarande rallyt.

Planerar att samla in 400 miljoner dollar

En av huvudorsakerna som har tillskrivits den nuvarande prisuppgången är Bloombergs kommentar att teamet bakom The Sandbox planerar att samla in ytterligare 400 miljoner dollar; något som kommer att se dess värdering hoppa till 4 miljarder dollar från både befintliga och nya investerare.

Det är viktigt att notera att The Sandbox hade ett liknande insamlingsprojekt i november förra året 2021, där de kunde samla in 93 miljoner dollar under ledning av Softbank.

Teamet har dock ännu inte fastställt grunderna för insamlingen eftersom detta kommer att påverkas av marknaden.

Sandboxs gameplan

Den här gången har The Sandbox en tydlig gameplan för att ha sin Metaverse-plattform.

Dessutom hade The Sandbox lockat framstående organisationer som HSBC, en brittisk bankorganisation, där de hade samarbetat tidigare i år efter att organisationen var intresserad av att köpa en virtuell fastighet, LAND.

Rykten om att The Sandbox genomför en börsnotering

Det har förekommit rykten om att The Sandbox genomfört en börsintroduktion (IPO), men The Sandboxs grundare och operativa chef, Sebastien Borgen ogillade ryktena.