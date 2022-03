SEC:s senaste drag läggs till en rad andra som har setts under åren, med den amerikanska marknadens väntan på att en spot Bitcoin ETF ska fortsätta.

US Securities Exchange Commission (SEC) har ännu en gång avslagit ansökningar som försöker lista spottbitcoinbörshandlade fonder (ETF) på den amerikanska marknaden.

I sitt senaste drag har värdepappersvakten nekat NYDIGs Spot Bitcoin ETF och Global X Bitcoin Trusts applikationer.

De två fonderna försökte lista och handla fysiskt avvecklade Bitcoin ETF:er. Men ansökningar daterade den 10 mars 2022 läggs nu i en växande korg av avvisade ansökningar.

Och med det har ytterligare ett försök att låta regulatorn tillåta en spot-BTC-produkt avslutats – åtminstone för tillfället (andra förslag väntar på SEC:s beslut).

SEC:s argument är…

NYDIG lämnade in en ansökan om att notera spot Bitcoin ETF på NYSE Arca, Inc. den 30 juni 2021, medan Cboe BZX Exchange, Inc. lämnade in Global X:s förslag den 30 augusti 2021.

SEC:s order om att inte godkänna ansökningarna citerar frågor kring bedrägeri och manipulativa handlingar, och noterar att avslagen är meriterade i intresset att skydda konsumenterna och "allmänhetens intresse".

2021 godkände regulatorn den första av två Bitcoin-termins-ETF:er. Händelsen såg kryptoindustrins spänning mot en spot-ETF-uppgång. Men under perioden sedan ProShares och Valkyrie ETF:er har SEC inte godkänt ansökningar om spot Bitcoin ETF.er av Van Eck, Fidelity, Wisdom Tree och First Trust.

Greyscale Bitcoin Trust ETF-förslaget väntar på tillsynsmyndighetens beslut.