SEC strävar efter mer regelverk i kryptosektorn 2022, enligt ordförande Gary Gensler.

Ordföranden för US Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler har återigen upprepat den statliga myndighetens syn på kryptotokens och säger att nästa steg är att se till att säkerhetstokens korrekt klassificerade som sådana.

Förutom att prata om privata företag och aktiebolag, berörde SEC-ordföranden kort användningen av kryptotokens som en form av att samla in pengar för att stödja innovativ teknik inom den bredare kryptomarknaden.

SEC-ordföranden sa att kryptotokens och andra former av crowdfunding är gratis för att samla in pengar från allmänheten, men promotorerna och sponsorerna av dessa erbjudanden bör veta att tokens faller inom värdepapperslagarna.

Premissen går tillbaka till Howey-testet som tittar på om investerare lägger pengar i projektet och förväntar sig en avkastning på sin investering baserat på teamets ansträngningar.

Gensler gjorde kommentarerna under en intervju på CNBC:s "Squawk Box" på måndagen.

Han noterade att för att samla in pengar för ett projekt från allmänheten krävs att de (investerare) får alla avslöjanden som krävs för att de ska kunna fatta kloka investeringsbeslut. Värdepapperslagarna, tillade han, är till för att skydda allmänheten mot bedrägerier och bedragare.

När han kommenterade SEC:s agenda för kryptomarknaden, sa Gensler att huvudmålet är att få alla säkerhetstokens inom ramen för värdepapperslagarna.

SEC-ordföranden anser att sättet att samla in pengar från investerare inte är ett problem, vare sig det är genom kryptovalutor eller de nyare special purpose acquisition company (SPACs). Det som är viktigt för SEC är att säkerställa att konsumenterna får det skydd de förtjänar.

