SHIBA INU (SHIB) dipp fortsätter efter en massiv val-token-rörelse

Efter en imponerande hausse-körning har Shiba Inu (SHIB) fått en stöt från en ny valrörelse.

Priset på SHIB har sjunkit med över 28% den senaste veckan.

Emellertid har Shiba Inu-gemenskapen fortfarande höga förhoppningar om att SHIB-myntet ska göra comeback och investerare har börjat förbereda nedgången, särskilt under samtalen om Kraken-noteringen och möjligen även en Robinhood-notering.

SHIB verkar ha blivit sårbart för valspelen med över 950% ökning sedan första kvartalet.

Jacob Oracle, en populär kryptoanalytiker, delade data som belyser rörelsen i plånboken som förvandlade hans $8k Shib-investering till nästan $5,7 miljarder.

Remember the guy who turned his $8K $SHIB Investment into $5.7 Billion?

Well, he recently moved 40+ trillion of his #SHIB holdings to new four new wallets.

If he decided to sell these bags, SHIB would plummet -99.99% to zero. Oof. pic.twitter.com/HqrWw57nr2

— Jacob Oracle (@JacobOracle) November 3, 2021