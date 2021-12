Kryptoforskningsplattform Arcane Research säger att under 2022 kommer layer-1-plattformar att fortsätta att överträffa Ethereum, baserat på analys av kryptomarknaden och annan utveckling inom kryptoutrymmet 2021.

Förutom sina förutsägelser för layer-1 mot Ethereum, berörde den slutliga rapporten för 2021 från företaget Bitcoin vs. S&P 500, DeFi, NFTs-marknaden, utsikterna för Cardano och XRP, meme-myntmani som förvärrades av "hundmyntkrigen”, och derivat.

I en rapport som släpptes den 28 december via blockkedje-dataanalysen och analysföretagets The Weekly Update, är Solana, Avalanche, Terra Luna och Fantom alla redo för ytterligare vinster under nästa år, med de inhemska tokenen på dessa fristående smarta kontraktsnätverk som fortsätter att överträffa ETH på marknaden.

Företaget säger att det förväntar sig att Solana och de andra toppresterande layer-1-nätverken kommer att bibehålla den uppåtgående trenden under nästa år, med prisuppsidor som stöds av ökad användning och kapitalinflöden.

"Dessa nätverk har blomstrande och snabbväxande ekosystem som kontinuerligt driver prisutvecklingen för deras inhemska tokens," noterade företaget i rapporten.

Med en titt på den individuella avkastningen för några av de smarta kontraktsplattformarna som förväntas fortsätta överträffa ETH, ser vi att Terra Luna (LUNA) är upp 14 823% 2021, och Fantom (FTM) och Solana (SOL) som båda ser 100x eller mer i pristillväxt på 13 549% respektive 10 907%.

Medan Ethereums inhemska mynt Ether (ETH) har hoppat 460% 2021 för att överträffa Bitcoin (BTC) med 73%, har smarta kontraktsplattformar Harmony (ONE) och Avalanche (AVAX) återgett 60 gånger under året. Harmony kommer att avsluta året med kursuppgångar på mer än 6 400% för året och Avalanche är upp över 3 150%.

Bitcoin har stigit med cirka 73% under året, medan S&P 500 också har stigit högre till rekordstängningar då den ser en avkastning på 28% för kalenderåret. Samtidigt har guld, trots att det är den traditionella inflationssäkringen, negativ avkastning på -7% på ett år där inflationen har dominerat sentimentet.

Arcane Research säger att Bitcoin fortfarande kommer att slå både S&P 500 och guld, efter att ha gjort det i år för att notera ett tredje år i rad av överavkastning gentemot aktiemarknaden och den säkra tillgången.

#Bitcoin beats both the stock market and gold for the third year in a row.

Will #Bitcoin beat the stock market and gold next year as well?

From our weekly market report: https://t.co/1BRmx043AV pic.twitter.com/Qe5gHnia6i

— Arcane Research (@ArcaneResearch) December 29, 2021