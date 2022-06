Om jag fick en dollar för varje gång Solana har stängts av i år, skulle jag ha råd med 500 g cashewnötter på den lokala stormarknaden (det är $8, för de som inte är medvetna om hur bisarrt dyra nötter är).

I vad som har blivit en oroande välbekant historia stängdes Solana ned igen förra veckan. Det var inte för att observera drottningens platinajubileumsfirande heller, utan snarare för att deras mainnet tappade konsensusprotokollet i sju timmar. I en grym twist av ironi kommer det inte långt efter att Solanas medgrundare gav en intervju till CNBC och hävdade att Bitcoin behövde ändras till Proof-of-Stake för att förbli relevant. Hoppsan.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022