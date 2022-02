Solana-priset sjunker med 9%: allt du behöver veta om hackningen

Solanas pris har fått ett slag igen efter att ha försökt korrigera den senaste nedgången. Den här gången sjunker priset efter att en bro mellan Solana och Ethereum, kallad Wormhole Bridge, hackades, vilket resulterade i en förlust på 120 000 ETH med ett uppskattat värde på 320 miljoner dollar.

Solana handlas för närvarande för $98,45 med en nedgång på 9,42% under de senaste 24 timmarna. Den handlas nu 62,15% ned från sin rekordnivå på $260,06 den 6 november 2021 .

SOL:s nuvarande börsvärde är 30,9 miljarder dollar. Den har en cirkulerande tillgång på 314,8 miljoner SOL-mynt och en 24-timmars handelsvolym på 3,2 miljarder dollar.

Enligt nya rapporter hackades Wormhole Bridge tidigt den 3 februari.

Enligt rapporter och Twitter-inlägg gjorda av Solana Team resulterade hackningen i en förlust på cirka 120 000 wrapped ETH-mynt värda hela 320 miljoner dollar. Efter hackningen sa teamet att Ethereum (ETH) kommer att läggas till bryggan för att säkerställa att all wrapped ETH på bryggan är helt backad.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022