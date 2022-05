Solana prisprognos för maj 2022: Oroväckande mönster formas

Solana-priset höll sig stabilt på måndagsmorgonen även när nätverkets avbrottsutmaningar fortsatte. SOL-tokenen handlas till $90,50, vilket är cirka 11% över den lägsta nivån i april. Dess börsvärde ligger kvar på över 30 miljarder dollar, vilket gör den till en av de största kryptovalutorna i världen.

Solana drabbas av ytterligare ett avbrott

Solana pris gick bra under helgen då investerare reagerade på det senaste avbrottet i nätverket . Under helgen drabbades nätverket av ett sju timmar långt avbrott då antalet botar i nätverket steg. Enligt rapporter försökte dessa botar att skapa NFT:er i nätverket.

Den specifika NFT som attackerades var Candy Machine. Det ökande antalet av dessa botar fick mainnet att falla ur konsensus och krascha när noder kollapsade under vikten.

Under botattacken ökade trafiken till nätverket till över 4 miljoner transaktioner per sekund. Under normala tider kan Solana hantera mindre än 3 000 transaktioner per sekund.

Solana har sett andra avbrott tidigare. I januari drabbades de till exempel av ett 18-timmarsavbrott. Och 2021 drabbades de av flera avbrott på flera dagar, vilket ledde till betydande störningar i nätverket.

De ökande avbrotten i nätverket har haft en negativ inverkan på Solanas nätverk de senaste månaderna. För det första har det totala värdet låst (TVL) i nätverket sjunkit med 24% den senaste månaden.

Det har dock funnits en del positiva saker. Till exempel var Solana i rampljuset i april när värdet av Stepns GMT fortsatte att hoppa. Den är nu värd över 2 miljarder dollar, vilket gör den till den största move-to-earn-kryptovalutan i världen. Som sådan positionerar Solana sig för att vara en stor aktör inom Web 3.0-branschen.

Solana prisprognos

SOL-priset har varit i en baisseartad trend de senaste veckorna. Det nuvarande priset har rört sig under aprilhögsta 144 dollar. Priset närmar sig den viktiga stödnivån på $76,72, där det har kämpat för att gå under i år. Myntet har också sjunkit under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan MACD har rört sig under den neutrala nivån.

En närmare titt visar också att Solana-priset har bildat ett huvud- och axelmönster. Därför finns det en sannolikhet att myntet kommer att få ett stort baisseartat utbrott i maj. Denna vy kommer att ogiltigförklaras om myntet rör sig över $76,72.