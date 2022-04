Storbritannien vill göra stablecoins till laglig betalningsmetod

Storbritannien tar detta och andra steg när de ser ut att positionera sig som ett globalt nav för innovation av kryptotillgångar, sade finansministern vid UK Fintech Week 2022.

Storbritannien kommer att föra in stablecoins inom sitt regelverk för elektroniska betalningar, vilket öppnar tillgångarna för ytterligare antagande över hela landet.

Planerna kom fram på måndagen, framhävda av en regeringstjänsteman under evenemanget InnFin Global Finance Summit i London.

Enligt den ekonomiska sekreteraren till finansministeriet John Glen söker regeringen lämpliga och handlingsbara åtgärder som bör placera Storbritannien i framkanten av kryptoinnovation.

Regeringen vill se landet bli ett "globalt nav" för kryptoteknologi och investeringar, sa Glen.

Och ett av stegen innebär en gradvis finjustering av landets reglerande riktlinjer så att stablecoins blir ett lagligt betalningsalternativ för konsumenter. Dessa steg kommer också att skräddarsys för att stödja stablecoin-utgivare och tjänsteleverantörer.

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

Finansdepartementets rekommendationer inkluderar också insikten om att tillväxt inom det digitala tillgångsutrymmet kan ge ett stort lyft för konsumenternas valmöjligheter. Som sådan tittar Storbritanniens regering på ett nytt reglerande tillvägagångssätt som inte bara kan stödja stablecoin-sektorn, utan andra sektorer inom de bredare digitala tillgångsmarknaderna.

"Om kryptoteknologier kommer att vara en stor del av framtiden, då vill vi, Storbritannien, vara med", sa Glen vid UK Fintech Week 2022.

Planer på att få in stablecoins inom Storbritanniens regleringsmiljö har kommit sedan förra året. Men det finns en ny takt på hela idén.

På måndagen meddelade HM Treasury (Storbritanniens ekonomi- och finansministerium) att finansminister Rishi Sunak hade bett Royal Mint att skapa en NFT och utfärda den till sommaren.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

