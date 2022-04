Telegram introducerar kryptobetalningar med TON Foundations Toncoin

Telegram har lagt till en ny kryptofunktion som tillåter dess användare att skicka Toncoin (TON Foundations inhemska token) till varandra. Funktionen är jämförbar med Twitters Bitcoin-betalningsfunktion som introducerades i september 2021 genom Twitters Tips Jar-funktion. Den enda skillnaden är att Twitter valde att använda Stripes Lightning Network för kryptobetalningar.

För att använda den nya kryptofunktionen måste Telegram-användare först ladda ner och installera Telegrams officiella plånboksbot som låter dem köpa kryptovalutor med kreditkort, handla eller till och med skicka dem till andra kryptoplånböcker.

Efter att ha installerat plånboksboten kan användare sedan gå vidare och skicka Bitcoin (BTC) eller Toncoin till varandra genom att klicka på knappen ”Plånbok” i direktmeddelandena i Telegram-meddelandeappen.

Toncoin är den inhemska kryptovalutan för TON Foundation, som är en decentraliserad layer-1 blockkedja utvecklad av Telegram. I ett nötskal, TON Foundation är Telegrams blockkedje-projekt.

Efter att ha rullat ut Toncoins kryptobetalningsfunktion på Telegram sa TON Foundation via en tweet att folk inte längre kommer att behöva ange långa kryptografiska plånboksadresser när de skickar och tar emot kryptovalutor och sedan vänta på bekräftelser.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022