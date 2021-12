Livepriset på Terra är idag strax under $82 med en 24-timmars handelsvolym på $3,6 miljarder. Luna, den inhemska tokenen för Terra, har ökat med 10% under de senaste 24 timmarna. Den här guiden förklarar vad Luna är, om du borde köpa Luna och de bästa ställena att göra det.

Eftersom LUNA är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Luna är tokenen för Terra, ett blockkedje-protokoll som använder fiat-peggade stablecoins för att driva prisstabila globala betalningssystem. Enligt dess vitbok kombinerar Terra prisstabilitet och bred användning av fiat-valutor med censurmotståndet hos Bitcoin (BTC) och erbjuder snabba och prisvärda uppgörelser.

Utvecklingen på Terra började i januari 2018 och dess huvudnät lanserades officiellt i april 2019. Från och med september 2021 erbjuder det stabile coins knutna till den amerikanska dollarn, sydkoreanska won, mongoliska tugrik och Internationella valutafondens korg med särskilda dragningsrätter med valutor – och den avser att lansera ytterligare alternativ.

Luna används för att stabilisera priset på protokollets stablecoins. LUNA-innehavare kan också lämna in och rösta om styrningsförslag, vilket ger den funktionaliteten som en styrningstoken.

Luna kan vara en bra investering om du fattar ett välgrundat beslut. Läs prisanalyser och förutsägelser innan du gör ett åtagande som kommer att påverka din ekonomi.

Wallet Investor förutspår att LUNA-priset kan gå upp till $167 på ett år. Den potentiella vinsten är 106 på ett år. Om fem år kommer LUNA att vara värt $532.

