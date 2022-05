Terra-blockkedjan startar om efter ett kort stopp

Validatorer hade stoppat blockkedjan för att förhindra styrningsattacker när LUNA-priset rörde sig mot noll.

Terra-validatorer på torsdagen jobbade för att stoppa blockkedjan eftersom de försökte förhindra eventuella styrningsattacker, noterade Terras Twitter-konto.

Enligt plattformen stoppades nätverket ”officiellt vid en blockhöjd av 7603700” med validatorer som valde att ta steget ”efter kraftig $LUNA-inflation och en avsevärt minskad attackkostnad.”

”Terra-blockkedjan har återupptagit blockproduktionen. Delegationer är inaktiverade nu när kedjan är aktiv med den nya kodsammanslagningen. Validatorer, vänligen kontrollera Discord-meddelandena för de senaste patch-anteckningarna,” twittrade Terraform Labs inte långt efter stoppet.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022