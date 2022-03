VD:n för Terraform Labs Do Kwon har satsat 10 miljoner dollar på priset för Terra (LUNA) under nästa år.

Den enorma satsningen involverar den pseudonyma kryptoinvesteraren Gigantic Rebirth, eller GCR, och har förseglats efter att de två satt in 10 miljoner dollar vardera på ett depositionskonto som kontrolleras av kryptohandlaren Cobie.

GCR var först med att sätta in USD Coin (USDC) till ett värde av $10 miljoner på deposition, medan Kwon, som förseglade ytterligare ett bet på LUNA igår, slutförde sin överföring ögonblick senare.

Enligt villkoren för affären kommer vadet att gå åt båda hållen beroende på var priset på LUNA kommer att vara om ett år. Terra-chefen tror att LUNA kommer att vara högre än dagens $88,00 i mars 2023, medan GCR satsar på att kryptovalutans värde är lägre än där det är idag.

På måndagen satsade Kwon 1 miljon dollar på att LUNA skulle ligga över priset den 14 mars 2022 samma datum nästa år. Idag har Cobie tweetat att de tre parterna har satt in 22 miljoner dollar totalt i depositionen.

"GCR, Do och Algod har alla deponerat till Cobie Luna bets depositionsadress. Må den bästa degen vinna", noterade han när han delade en skärmdump av beloppen.

Cobie har lovat att se till att vadet håller, och försäkrat kryptogemenskapen att han inte skulle "lura" någon.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022