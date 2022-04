Do Kwon siktar på $10 miljarder BTC för att stödja TerraUSD (UST).

Terraform Labs grundare och VD Do Kwon lade till Bitcoin värd 230 miljoner dollar till Luna Foundation Guards plånbok och köpte 5 040 BTC på onsdagen när priserna sjönk igen.

På onsdagen såg Bitcoins pris under $45 000 mitt i negativa marknadssentiment, vilket ger Terra-vd:n en möjlighet att köpa det. Det var en möjlighet som tidigare hade sett MicroStrategy också köpa Bitcoin värd 190 miljoner dollar.

Kwon delade nyheten på Twitter:

"I dag vattnade jag min planta, skrev några e-postmeddelanden, köpte 230M i bitcoin, dammsugde huset, hade lite McDonalds, nu åkte jag ut för att gå ut med hunden."

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022