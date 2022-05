Tether har släppt en intygsrapport som visar att USDT stablecoin-reserverna är ”fullständigt backade”.

Efter utredning av oberoende revisorerna MHA Cayman, visar intyget också att Tethers konsoliderade tillgångar överstiger skulder, med konsoliderade reserver för emitterade USDT som överstiger det belopp som behövs för att lösa in dessa.

Enligt företagets bestyrkanderapport uppgick koncernens totala tillgångar den 31 mars till mer än 82,4 miljarder dollar. Tethers cirkulerande utbud är 74 213 168 169, visar data på CoinGecko.

Samtidigt har Tether minskat sitt innehav av företagscertifikatinnehav, en av de viktigaste invändningarna som under de senaste åren har lett till ökad kritik mot utgivaren av stablecoinet.

Enligt rapporten sjönk innehavet av företagscertifikat med 17% under det senaste kvartalet, från $24,2 miljarder till $20,1 miljarder. Innehavet i företagscertifikat har även minskat med 20% sedan 1 april, statistik som kommer att återspeglas i rapporten för andra kvartalet.

I takt med att Tether minskar de mer illikvida företagscertifikatinnehaven, flyttas det för att öka tillgångarna i penningmarknadsfonder och amerikanska statsskuldsväxlar. Detta har fått investeringar i statsskuldväxlar att öka med 13%, från $34,5 miljarder till $39,2 miljarder.

Med denna rapport berättar Tether för marknaden att USDT backas och att stablecoinet inte kommer att kollapsa som TerraUSD (UST) gjorde. Att USDT-reserver redovisas och att stablecoinet kommer att fortsätta att behålla sin dollarpeg.

Men är detta tillräckligt för att öka kryptogemenskapens förtroende för USDT?

Three Arrows Capitals medgrundare och VD Su Zhu säger att USDT:s utplåning på 9 miljarder dollar under den senaste veckan bevisar att ”USDT verkligen går att lösa in” för USD. Vissa inom branschen litar fortfarande inte på Tethers ord.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

— Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022