Tether ska flytta över 1 miljard USDT-tillgångar från Tron

Efter Terras UST-stablecoin-härdsmälta, verkar det vara en storm inom stablecoin-utrymmet med ett andra stablecoin och ett av de mest populära stablecoinsen, Tether (USDT) som också tappar sin dollarkoppling. Efter den senaste utvecklingen har Tether meddelat via en tweet att de ska samordna ett kedjebyte för att flytta sina USDT-tillgångar från Tron-blockkedjan till Ethereum- och Avalanche-blockkedjorna.

I tillkännagivandet säger Tether att man planerar att flytta en miljard USDT-tillgångar från Tron till Ethereum och 20 miljoner USDT-tillgångar från Tron till Avalanche. Detta kommer dock inte att påverka det totala utbudet av USDT-stablecoins.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

— Tether (@Tether_to) May 12, 2022