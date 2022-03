Topp 3 kryptoalternativ för Axie Infinity du kan överväga just nu

Play-to-earn blockkedje-ekosystemets utrymme har sett enorm tillväxt under de senaste månaderna. Faktum är att Axie Infinity, som är ett av huvudprojekten inom play-to-earn, såg enorma vinster 2021. Här är anledningen till att play-to-earn kommer att fortsätta växa:

Det finns en ökad integration av blockkedje-spel med metaverse.

Play-to-earn har också sett en ökad NFT-integration.

Vi kommer sannolikt att se ökat institutionellt kapital mot play-to-earn.

Så, om du vill ha solida Axie Infinity-alternativ, är här de 3 bästa mynten som du överväger under tiden.

Splinterlands (SPS)

Splinterlands (SPS) är till stor del ett samlarkortspel som involverar snabba strider även mellan användare. I huvudsak kommer spelare att få chansen att bygga en unik samling kort, vart och ett med stöd av NFT:er. De kommer sedan att försöka slåss mot varandra i ett brett utbud av skicklighetsbaserade spel där vinnare får belöningar.

Datakälla: Tradingview

Det är också möjligt att köpa och sälja samlarföremål inom Splinterlands universum. Spelets infödda och styrande token heter Splintershards, och dess nuvarande börsvärde är cirka 65 miljoner dollar. Detta tyder på att det har potential att gå längre.

Battle of Guardians (BGS)

Battle of Guardians (BGS) är utvecklat av Unreal Engine och är ett NFT-drivet flerspelarspel. Den har också flerkedjefunktioner eftersom användare kan komma åt den antingen via Binance Smart Chain eller Solana. Spelet erbjuder en verkligt uppslukande upplevelse och är ett av de mest spännande play-to-earn-projekten på marknaden just nu.

CryptoKitties (WCK)