Trons USDD kommer att vara mer som Terras UST och har som mål att ha 10 miljarder dollar i reserver, sa grundaren Justin Sun.

Tron kommer att lansera sitt decentraliserade algoritmiska stablecoin kallat USDD (Decentralized USD) den 5 maj 2022. Tron-grundaren Justin Sun meddelade utvecklingen i ett öppet brev .

Det nya stablecoinet kommer även att finnas tillgängligt på Ethereum och BNB Chain, med detta möjligt via Trons BTTC cross-chain-lösning.

USDD som ett algoritmiskt stablecoin är olikt från de traditionella stablecoinen som Tether (USDT) eller USD Coin (USDC). Som sådan backas den inte upp av kontanter eller andra finansiella tillgångar, utan av kryptovalutor.

USDD-stablecoinet kommer att kopplas till TRX som den underliggande tillgången och kommer att ha en ”mint-and-burn”-mekanism som liknar den som används av Terras UST. Mekanismen bör se TRX bränd för att möjliggöra prägling av USDD.

Terra VD Do Kwon har kommenterat ”mint-and-burn”-funktionen och Trons drag att lansera USDD som en signal om vad som ligger framför oss när det gäller framtiden för decentraliserade ekonomier. Och det är ett scenario som kritiker inte förstår, tillade han.

”Decentraliserade ekonomier förtjänar decentraliserade pengar – varje blockkedja kommer snart att köras på dect-stallar”

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022