Tron siktar på fler uppgångar efter en fantastisk hausseartad vecka

Tron (TRX) har ökat den här veckan, även när andra stora mynt kämpar för att rapportera allvarliga uppgångar. Myntet är dock inte färdigt än, och vi kan se fler vinster under de kommande dagarna. Fortsätt läsa för mer analys men först, här är de viktigaste takeawaysen:

Tron har presterat bättre än marknaden och är upp runt 15% för veckan

Myntet kommer att sikta på att klara $0,085 inom en snar framtid

Momentumoscillatorn visar också att TRX är hausse

Datakälla: Tradingview

Tron (TRX) – Prisförutsägelse

Kryptomarknaden i allmänhet har haft en mycket trög vecka. Men Tron har klarat sig ganska bra jämfört med andra mynt. Tokenen är nu uppe runt 15% för veckan, och mer uppsida förväntas fortfarande. Faktum är att om det nuvarande momentumet håller i sig kommer TRX sannolikt att testa $0,085-märket de kommande dagarna. Detta kommer att representera vinster på cirka 35% från det nuvarande priset.

Men detta hausseartade fall kommer bara att vara genomförbart om TRX stänger dagen över $0,7. För tillfället har myntet fallit något under detta märke. Men om man tittar på de högre låga och högre topparna som ställts in under de senaste 24 timmarna, är det mycket troligt att TRX faktiskt kommer att stänga långt över $0,7.

Dessutom driver det nuvarande momentumet TRX mycket nära sin 200-dagars EMA. Om tjurar bryter mot denna nivå kan vi se en utdragen period av tillväxt för Tron.

Varför är Tron en värdig investering?

Tron är rankad bland de 10 bästa blockkedje-infrastrukturprojekten i världen. om du funderar på att investera i krypto på lång sikt skulle detta vara ett anständigt mynt att köpa.

Även på kort sikt erbjuder TRX fortfarande otroliga möjligheter. Faktum är att myntet har fallit kraftigt från sina rekord genom tiderna. Denna nedgång kan ge en bra möjlighet för investerare att tjäna pengar på Trons återhämtning under de kommande månaderna.