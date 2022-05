Trons pris sjunker 6% efter att ha ökat av USSD stablecoin-reserven

Trots att veckan startade med en minskning på 6,1% har Tron (TRX) ökat med 9,3% under den senaste veckan efter lanseringen av dess nya stablecoin.

På lördagen köpte Tron DAO fler TRX-tokens för att stödja sitt nya stablecoin.

TRON DAO Reserve, som stöder det nya Tron stablecoinet, USDD, noterade att de har köpt nästan 504,6 miljoner TRX-tokens värda $38,99 miljoner för att stödja det nya stablecoinet samt skydda hela kryptomarknaden och blockkedje-industrin.

To safeguard the overall blockchain industry and crypto market, TRON DAO Reserve have bought 504,600,250 #TRX at 0.07727 average price with 38,993,043 #USD .

Dessutom hade Tron nyligen lanserat stablecoinet USDD som översteg det totala cirkulerande utbudet på $200 miljoner på bara 48 timmar med 24 timmars handelsvolym som ökade med 30%.

Den 30% höga avkastningen av tokenen verkar locka större token-antagning, förutom att detta är den högsta avkastningen som erbjuds av något stablecoin på marknaden.

TRON DAO Reserve noterade det snabba antagandet av USDD och lovade att under de kommande 10 dagarna kommer dess nätverk att godkänna ytterligare 1 miljard tokens. Reserven noterade dock också att att få ersättningen inte garanterar utfärdandet eller cirkulationen av tokenen, vilket beror på marknadens efterfrågan.

#USDD is increasing at such a rapid rate that we have decided to authorize 1 more billion #USDD in the next ten days. Be aware that authorization doesn't mean issuance or circulation, which depends on market demand.

— TRON DAO Reserve (@trondaoreserve) May 7, 2022