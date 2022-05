UST-fiaskot drar Terra (LUNA) från $80 till $0,024 på en vecka

Efter Terra’s TerraUSDs (UST) stablecoin-olyckor efter att den frikopplats från US-dollarn, har priset på LUNA, som är Terras inhemska token, kraschat från över $80 till cirka $0,023. Fiaskot kring UST har skickat chockvågor över hela kryptomarknaden och specifikt de algoritmiska stablecoinen.

Efter UST-de-peggingen tillkännagav medgrundaren av Terraform Labs, Do Kwon, en ”återhämtningsplan” i en serie tweets, och sa att företaget skulle söka ytterligare extern finansiering och ”bygga om” TerraUSD så att det är säkrat.

Idag, på kvällen, stoppades Terra-blockkedjan officiellt på en blockhöjd av 7603700 för att förhindra styrningsattacker efter kraftig LUNA-tokeninflation och en avsevärt reducerad attackkostnad.

För att hjälpa investerare och handlare som vill dra fördel av den nuvarande Terra-dippen (LUNA) genom att köpa den till dess nuvarande låga pris, har vi skapat en kort artikel för att hjälpa till att identifiera de bästa köpställena.

Fortsätt läsa om du vill veta mer.

LUNA är den inhemska kryptovalutan i Terra-blockkedjan.

Terra-blockkedjan använder fiat-peggade stablecoins för att driva ett stabilt globalt betalningssystem. I ett nötskal, Terra utnyttjar stabiliteten hos Fiat-valutor och den decentraliserade karaktären hos Bitcoin (BTC) för att erbjuda snabba prisvärda avvecklingar med hjälp av stablecoins.

Förutom sitt nyligen släppta inhemska stablecoin, TerraUSD (UST), har ett antal andra stablecoins kopplade till den amerikanska dollarn, den sydkoreanska won, den mongoliska tugriken och Internationella valutafondens särskilda dragningsrättskorg med valutor utvecklats och distribuerats med hjälp av Terra-blockkedjan.

Förutom att LUNA används som en stabilisator för de olika stablecoins som utvecklats via Terra, kan LUNA-innehavare också rösta på Terra-styrningsförslag.

Om du letar efter en kryptovaluta som har tagit ett enormt dyk under de senaste dagarna, kan LUNA vara ett bra val.

Trots att myntet erbjuder en stor möjlighet om det återhämtar sig, är det fortfarande inte klart hur långt priset på LUNA kommer att gå. Myntet har sjunkit med nästan 100% varje dag under de senaste fyra dagarna.

Det finns farhågor om att priset på LUNA skulle kunna sjunka under $0,01 innan man försöker återvända, vilket skulle kräva mycket arbete från teamet bakom projektet när de aktualiserar den föreslagna ”återhämtningsplanen.”

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022