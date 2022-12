Uttag strömmar ut ur Binance, CZ varnar för ”guppig” väg framåt

Viktiga takeaways

Binance är i botten igen.

Världens största kryptovalutabörs står inför en aldrig tidigare skådad ökning av uttag från sin plattform. Över 3 miljarder dollar i medel har flytt från plattformen den senaste veckan, enligt data från kedjan.

Detta följer efter flera historier som har skrämt investerare. Den första var rapporten om att åtal kunde väckas mot VD:n Chengpeng Zhao, i samband med en årslång utredning om penningtvätt.

Sedan stoppades uttag av USDC stablecoin, vilket berodde på ett oväntat högt utflöde som ägde rum utanför banktid (swaparna var tvungna att dirigeras genom New York-baserade banker). Uttag av USDC har sedan dess återupptagits som vanligt, med en total stilleståndstid på cirka 8 timmar.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2

Men den verkliga anledningen till floden av uttag är att FTX:s spektakulära kollaps, för vilken den tidigare VD:n Sam Bankman-Fried arresterades i måndags, har krossat förtroendet för kryptoindustrin.

Detta är inte nödvändigtvis rättvist för de ärliga företagen där ute, men det är vettigt. Kunderna måste ta hand om sig själva först, och det är bara logiskt att dra sig ur just nu tills dammet lagt sig, eftersom det egentligen inte finns någon nackdel med att göra det.

Binances officiella bevis på reservadress visar att utflöden i Bitcoin också har ökat betydligt under de senaste 48 timmarna:

Binance hjälper inte heller sig själva med sitt fula försök att bevisa reserver, vilket inte har gjort något för att dämpa oron i branschen. Upplysningarna visar inga skulder, vilket innebär att de är överflödiga när det gäller att göra en rättvis bedömning av om alla tillgångar är backade.

Oron kring de stoppade USDC-uttagen och bristen på transparens med bevis på reserver var i slutändan droppen som bröt kamelens rygg när det gäller förtroende, och investerare skyndade sig mot utgångarna.

Naturligtvis är pengar som rinner ut helt OK. Det vill säga, förutsatt att allt är över styr, vilket det inte finns någon anledning att tro inte är fallet. Det faktum att kunderna inte kan verifiera sig själva och måste lita på en VD:s ord är dock inte precis betryggande.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022