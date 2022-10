Vad är det för fel på Coinbase? VD säljer 2% av ägarandelen

Lägg en arm runt en Coinbase-investerare idag.

VD och grundare Brian Armstrong har meddelat att han säljer 2% av sin andel, vilket motsvarar ytterligare ett slag mot den ansträngda kryptovalutabörsen.

Coinbase, som är världens näst största kryptovalutabörs, var försökskaninen för krypto.

Företaget undvek den traditionella vägen – börsintroduktionen – och strävade istället efter en direktnotering, när dess aktier flöt på Nasdaq-börsen i april 2021. Men det var inte bara metoden att notera som var något ny; det var det faktum att det blev offentligt i första hand.

Det representerade att krypto tog plats vid det stora bordet. Inget kryptoföretag hade tidigare blivit börsnoterat, och det kom mitt i en tid då varje mynt under solen gav upprörande avkastning för investerare.

Det verkar vara länge sedan nu. Bitcoin öppnade på 59 000 dollar den morgonen. Jerome Powells skrivare var glödhet. Boomers frågade sina barn hur man köper något som heter Dogecoin.

Coinbase gick ut på börsen den morgonen och stängde sin första handelsdag på $328 per aktie. Det värderade kryptogiganten till nära 86 miljarder dollar. De goda tiderna rullade på.

Krypto hade anlänt.

Och precis så fort som Coinbase kom föll den.

När jag skriver detta handlas den för $63. Det är en härdsmälta på 83% från noteringen, nu värderad till 16,6 miljarder dollar. Till och med den skadade Bitcoin har överträffat det sedan dess, som jag ritade nedan.

Så var gick allt fel? Tja, jag antar att det första är volatiliteten. Vi borde inte bli förvånade över att en aktie som Coinbase kan tappa så mycket värde så snabbt. Dess prestanda är – och kommer alltid att vara – symbiotisk med krypto.

Om krypton sjunker, faller intresset för marknaderna. Alla vill vara med när deras vänner twittrar om returer på 100X. Det betyder mindre volym, handelsavgifter och i slutändan sämre prestanda för Coinbase.

Med kryptos ojämförliga volatilitet borde det inte vara en överraskning att Coinbase är så volatil. Det här var vad jag sa om det då: det är vettigt att köpa Coinbase-aktier om du är en institutionell investerare som letar efter krypto och av vilka skäl som helst – regulatoriska, byråkrati etc – du inte kan köpa Bitcoin direkt.

Eller kanske är du en äldre investerare, (förståeligt nog) skrämd eller inte lika bekväm med att göra transaktioner på kryptomarknaderna direkt, med avseende på självvård/inrättande av en plånbok etc. För denna demografi, om man vill få kryptoexponering, var (är) det vettigt att köpa Coinbase-aktier.

Men för alla andra, varför inte bara köpa Bitcoin direkt? Varför gå via Coinbase-rutten; vilken fördel har det?

Grundaren och VD:n Brian Armstrong har en andel på 19% i företaget, värt cirka 3,2 miljarder dollar. Snart kommer det att vara en andel på 17%, efter hans tillkännagivande att han säljer en del.

”Jag brinner för att accelerera vetenskap och teknik för att hjälpa till att lösa några av de största utmaningarna i världen. För att främja detta planerar jag att sälja cirka 2% av mina Coinbase-innehav under nästa år för att finansiera vetenskaplig forskning och företag som NewLimit + ResearchHub”

Hans skäl verkar sunda, i rättvisans namn. Men oavsett hur du svänger detta är det ett slag för Coinbase att få sin VD att dumpa lager – precis som det är ett slag när någon insider säljer.

Visst, det finns personliga skäl till varför man kan vilja avyttra – jag skulle absolut inte vilja ha 19% aktier som en del av min portfölj – men resonemanget från Armstrong att han vill att pengarna ska doneras ändrar inte det faktum att detta fortfarande är en säljorder av Coinbases VD.

Det finns många sätt att tjäna pengar på aktieinnehav, som chefer drar nytta av hela tiden. Se inte längre än Elon Musk, som är berömt ovillig att sälja Tesla-aktier, istället placerar den som säkerhet i finansieringspaket, eller använder andra vägar för att generera kassaflöde.

Armstrong publicerade sin säljorder förra fredagen på Twitter och lade till den med kommentaren som är ”dela detta eftersom han vill att du ska höra det från mig först”, innan han insisterade på att ”jag tänker vara VD för Coinbase under mycket lång tid och jag förbli super hausse på krypto och Coinbase”.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022