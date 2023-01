Vad betyder uppsägningar på Crypto.com? Kryptovintern rasar vidare

Crypto.com har blivit det senaste kryptoföretaget att säga upp anställda, och tillkännagav på fredagen att de skär ner 20% av sin personalstyrka. VD Chirs Marszalek citerade ”marknadsförhållanden och senaste branschhändelser” för neddragningen, i linje med vad andra krypto-VD:ar har skyllt på, eftersom björnmarknaden fortsätter att skörda offer.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023