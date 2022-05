Vad händer med Waves rollercoaster 2022 prisåtgärd?

Rollercoaster är en term som ofta används inom kryptovaluta. Det är verkligen det första ordet som man kommer att tänka på när man tittar på Waves-diagrammet. Myntet ökade med 240% i mars 2022, men har ändå gett tillbaka alla dessa vinster och mer, och handlas nu 70% under där det öppnade på nyårsdagen.

Det är för närvarande rankat 81:a på CoinMarketCap. 2017 var det bland de 20 bästa, innan konkurrenter som Solana, Matic och Polkadot vällde in på scenen.

Så vad händer här?

En multifunktionell blockkedja som kan stödja olika decentraliserade applikationer och smarta kontrakt, kan man läsa i Waves sammanfattning som ett alternativ till Ethereum, egentligen. Mest populärt ger det användare möjligheten att skapa och handla anpassade kryptotokens på ett enkelt sätt. Inga omfattande smarta kontrakt behövs, istället kan valutorna köras via skript från användarkonton byggda på Waves-blockkedjan.

Diagrammet nedan, som visar börsvärdet för WAVES sedan början av året, kräver bara en blick för att inse hur ovanlig prisåtgärden här har varit.

Högkonjunkturen i mars orsakades av några variabler. Förväntan på uppgraderingen av Waves 2.0. Tillkännagivandet av en fond på 150 miljoner dollar för att öka applikationer och protokoll som körs på dess blockkedja. Dessutom verkade nedanstående tweet som återigen bekräftade Waves grundare Sasha Ivanov som ukrainare också ge en viss impuls.

I am from Zaporozhye, Ukraine. pic.twitter.com/NwsYRztjr0

Men varför det svindlande fallet sedan dess, ned 93% från toppen? Det mest oroande var analys som cirkulerade på Twitter om att teamet var inblandat i att manipulera priset på dess inhemska token genom sitt eget DeFi-låneprotokoll Vires.finance. Det är viktigt att notera att Ivanov avfärdade dessa som falska, och lade istället skulden på Alameda för att ha manipulerat priset samtidigt som han startade en fientlig mediekampanj för att framkalla panikförsäljning på marknaderna.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022