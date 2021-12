Var man kan köpa Cosmos, tokenen som ökade 6% på 24 timmar

Skaparna av Cosmos beskriver det som ett projekt som löser några av de "svåraste problemen" som blockkedjeindustrin står inför. Den här guiden förklarar vad Cosmos är, om det kan vara en lönsam investering och var du kan köpa Cosmos nu.

Cosmos och dess inhemska token ATOM syftar till att erbjuda ett motgift mot "långsamma, dyra, omöjliga och miljöskadliga" arbetsprovsprotokoll, som de som används av Bitcoin, genom att erbjuda ett ekosystem av anslutna blockkedjor. Projektets övriga mål inkluderar att göra blockkedjetekniken mindre komplex och svår för utvecklare tack vare ett modulärt ramverk som avmystifierar decentraliserade appar. Sist men inte minst, ett Interblockchain Communication-protokoll gör det lättare för blockkedjenätverk att kommunicera med varandra, vilket förhindrar fragmentering i branschen.

Kryptovaluta är mycket volatil och vinster följs ofta av förluster, ibland mycket allvarliga. Beroende på din tolerans för risk, gör en uppskattning över hur mycket du är villig att investera och överskrid aldrig det beloppet, även om Cosmos pris inte utvecklas som förväntat.

Wallet Investor är hausse på Cosmos. De förutspår en långsiktig ökning, upp till $142 år 2026. En 5-årig investering kan ge dig vinster på 403% i så fall. Om du satsar $100 i Cosmos nu, kan detta öka till $503 år 2026.

