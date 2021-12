Var man kan köpa Helium, det ständigt ökande myntet

Live priset på Helium idag är $33 med en 24-timmars handelsvolym på $44,7 miljoner. Helium har stigit med knappt 3% under de senaste 24 timmarna. Den här guiden förklarar vad Helium är, om du ska köpa den och var du kan köpa Helium om du bestämmer dig för det.

Helium (HNT) är ett decentraliserat blockkedjedrivet nätverk för Internet of Things (IoT)-enheter. Heliums huvudnät, som lanserades i juli 2019, gör att trådlösa enheter med låg effekt kan kommunicera med varandra och skicka data över dess nätverk av noder. Noder kommer i form av så kallade Hotspots, som är en kombination av en trådlös gateway och en blockkedje-mining-enhet. Användare som använder noder bryter och tjänar belöningar i Heliums inhemska kryptovaluta-token, HNT. Heliums mål är att förbereda IoT-kommunikation för framtiden och identifiera brister i nuvarande infrastruktur från dess födelse 2013.

HNT-kryptoprisprognos från Digitalcoin förutspår att Helium kommer att nå $50 i slutet av året. Dess HNT-prisprognos för 2025 är att myntet ska öka till $90. Gov Capital har en ännu mer hausseartad långsiktig utsikt – dess HNT-prisprognos för myntet är att det kommer att nå en rekordnivå på $139,86 i november 2022.

With our @senetco #LoRaWAN roaming partnership, companies using the Senet Network have increased coverage from 150,000 Hotspots, in turn increasing $HNT data transfer rewards for Hotspots.

Today, we announced a combined US coverage map 🗺️! Check it out: https://t.co/GxkVQ6yp8X. pic.twitter.com/hQCyMXCoT7

— Helium🎈 (@helium) December 15, 2021