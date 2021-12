Var man kan köpa Polkadot, grundprotokollet för Web 3.0

Polkadot är den tionde största kryptovalutan efter börsvärde. Den byter ägare för $31,47 idag med en 24-timmars handelsvolym på $1,75 miljarder. Polkadot är en av de 10 största vinnarna med en värdetillväxt på 7,33% under de senaste 24 timmarna. Om du är intresserad av unika funktioner och vill veta mer om Polkadot, skrev vi den här guiden just för dig.

Polkadot är ett splittrat flerkedjeprotokoll med öppen källkod som ansluter och säkrar ett nätverk av specialiserade blockkedjor, vilket underlättar överföring av alla typer av data eller tillgångar över kedjan, inte bara tokens, vilket gör att blockkedjor kan vara interoperabla med varandra. Polkadot designades för att ge en grund för ett decentraliserat internet av blockkedjor, även känt som Web3.

Polkadot är känt som ett layer-0-metaprotokoll eftersom det ligger bakom och beskriver ett format för ett nätverk av layer 1-blockkedjor som kallas parakedjor (parallella kedjor). Som ett metaprotokoll kan Polkadot också autonomt och gaffellöst uppdatera sin egen kodbas via styrning i kedjan i enlighet med viljan hos dess tokeninnehavares community.

Polkadot tillhandahåller en grund för att stödja en decentraliserad webb, kontrollerad av dess användare, och för att förenkla skapandet av nya applikationer, institutioner och tjänster.

Fatta aldrig några investeringsbeslut lätt. Läs analyser och prisprognoser och ta alla rekommendationer med en nypa salt.

Förutsägelsen av DOT-myntpriset från Wallet Investor var baisse på kort sikt, och de förutspådde att priset i genomsnitt skulle vara $25,73 i början av 2022. Tydligen hade de fel. Ser man längre fram förutspådde de att den skulle stiga till $51,4 i slutet av 2022 och $129 i slutet av 2025.

DigitalCoins Polkadot-förutsägelse uppskattade att myntpriset i genomsnitt kunde vara $41,7 år 2022 och stiga till $43,6 år 2023 och $52 år 2025. År 2028 förutspådde DigitalCoin att DOT skulle kunna handlas till ett genomsnittligt pris av $114 med en topp på $119, skrev Capital.

