Kryptovalutamarknaden har fortsatt sin långsamma återhämtning efter sin dåliga start på veckan.

Den bredare kryptovalutamarknaden kan avsluta veckan positivt, tack vare dess senaste prestanda. Det totala marknadsvärdet för krypto har ökat med mindre än 1% och ligger för närvarande över 1,8 biljoner dollar.

Bitcoin närmar sig den psykologiska nivån på $40 000 trots att den har lagt till mindre än 1% till sitt värde under de senaste 24 timmarna. Ether har stigit med ungefär 2% hittills idag och ser ut att snart nå $3 000-gränsen.

BNB, den inhemska tokenen för Binance-ekosystemet, är den bästa presterande bland de 10 bästa kryptovalutorna efter börsvärde under de senaste 24 timmarna. Myntet har lagt till mer än 4% till sitt värde under de senaste timmarna, och överträffat de andra stora mynten och tokensen i processen.

Rallyt drivs av nyheten att Coinbase har noterat Binance USD (BUSD) stablecoin. Coinbase är en stor kryptovalutabörs och en av Binances ledande konkurrenter.

Därför fungerade nyheten att Coinbase listade Binances stablecoin som katalysatorn för att driva BNB högre.

Nyckelnivåer att titta på

BNB/USD 4-timmarsdiagrammet är fortfarande baisse eftersom BNB har underpresterat de senaste dagarna. De tekniska indikatorerna visar dock att BNB håller på att återhämta sig från sin senaste svacka.

Vid skrivtillfället handlas BNB för $404,90 per mynt. MACD-linjen är fortfarande under den neutrala zonen, men den senaste banan visar att den kan passera in i det positiva territoriet snart. 14-dagars RSI på 57 visar att BNB inte längre är i den översålda regionen.

Om rallyt fortsätter kan BNB rally förbi den första stora motståndsnivån på $423 innan dagens slut. Motståndspunkten på $435 bör dock begränsa ytterligare uppåtgående rörelse på kort sikt.

Å andra sidan, om björnarna återtar kontrollen över marknaden, kan BNB tvingas försvara sin stora stödnivå på $394.