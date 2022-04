Den bredare kryptomarknaden underpresterar för tillfället, men Decred håller på att ta fart.

Den bredare kryptovalutamarknaden har kämpat på de senaste dagarna, och den baisseartade trenden kan fortsätta under resten av dagen. Marknaden har tappat mer än 4% av sitt värde under de senaste 24 timmarna.

För närvarande har det totala marknadsvärdet för kryptovaluta sjunkit till 1,8 biljoner dollar. Om den baisseartade trenden fortsätter kan det totala kryptomarknadsvärdet sjunka till 1,7 biljoner dollar innan veckans slut.

Bitcoin och Ether, de två ledande kryptovalutorna efter börsvärde, har tappat mer än 3% av sina värden under de senaste 24 timmarna. Bitcoin har sjunkit under den psykologiska nivån på $40k medan Ether handlas under $3k för första gången på flera veckor.

DCR, den inhemska tokenen för Decred-ekosystemet, har dock ökat med mer än 18% under de senaste 24 timmarna. Detta gör den till den bästa presterande bland de 100 bästa kryptovalutorna efter börsvärde.

Det finns ingen tydlig katalysator bakom DCR:s pågående rally, med den bredare marknaden som för närvarande underpresterar.

Nyckelnivåer att titta på

DCR/USDT 4-timmarsdiagrammet är hausseartat eftersom myntet har presterat bättre än marknaden under de senaste 24 timmarna. De tekniska indikatorerna visar dock att det kan bero på en trendvändning om den bredare marknaden fortsätter med sin nuvarande baisseartade utveckling.

MACD-linjen är ovanför den neutrala zonen, vilket indikerar hausseartat momentum. 14-dagars RSI på 66 visar att DCR kan komma in i den överköpta regionen om den får stöd från den bredare marknaden.

Vid publiceringstillfället handlas DCR för $67,2 per mynt. Om det nuvarande momentumet fortsätter kan DCR rally förbi $70-strecket innan dagens slut. Den skulle dock behöva stöd från den bredare marknaden för att nå $75 under de kommande timmarna och dagarna.

DCR kan falla under den första stora stödnivån på $63,4 om den bredare marknaden fortsätter att vara baisse. Det bör dock försvara den andra stora stödnivån på $59 under de närmaste timmarna.