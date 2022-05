Kryptovalutamarknaden har upplevt en blandad prestanda sedan början av veckan.

Den bredare kryptomarknaden fortsätter sin blandade prestanda sedan början av veckan. Marknaden har lagt till mindre än 1% till sitt värde under de senaste 24 timmarna, med det totala börsvärdet fortfarande över 1,7 biljoner dollar.

Bitcoin har haft svårt att bryta sig förbi $39k-barriären trots att de har lagt till 0,95% till sitt värde under de senaste timmarna. Ether riskerar att falla under $2 800-nivån efter att ha tappat 0,35% av sitt värde under de senaste 24 timmarna.

TRX, den inhemska tokenen för TronDAO-ekosystemet, är dock den bästa presterande bland de 20 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. TRX har lagt till mer än 11% till sitt värde under de senaste 24 timmarna, vilket överträffar de andra stora kryptovalutorna.

Den primära katalysatorn bakom TRX:s pågående rally är den förestående lanseringen av TronDAO:s decentraliserade stablecoin USDD.

TronDAO:s VD Justin Sun kommer att presentera och lansera USDD stablecoin under ett liveevenemang imorgon den 5 maj.

Nyckelnivåer att titta på

TRX/USDT 4-timmarsdiagrammet är det mest hausseartade bland de 20 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. De tekniska indikatorerna visar att TRX överträffar de andra stora kryptovalutorna för tillfället.

MACD-linjen är inom den positiva zonen, vilket indikerar hausseartat momentum. 14-dagars relativa styrkeindex på 67 visar att TRX snart kan komma in i den överköpta regionen om rallyt fortsätter.

Vid skrivtillfället handlas TRX för $0,07758. TRX förbereder sig för att passera den första stora motståndsnivån på $0,7825 och kan göra det innan dagens slut. Resistansnivån på $0,0800 bör dock begränsa ytterligare uppåtgående rörelser på kort sikt.

På baksidan kan TRX sjunka under den första stora stödnivån på $0,07326 om björnarna återtar kontrollen. Den bör dock bekvämt försvara supportnivån på $0,07004 under de närmaste timmarna och möjligen dagarna.