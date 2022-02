Varför Decentralands pris hoppade 11% dagen efter Alla hjärtans dag

Decentraland-tokenen började dagen med en uppgång på över 11% vilket skickade dess pris till en daglig högsta av $3,09 dagen efter Alla hjärtans dag.

I skrivande stund handlades MANA för $3,06, en ökning med 10,38% enligt CoinMarketCap.

Låt oss ta en djupdykning för att undersöka vad som ligger bakom den nuvarande MANA-prishöjningen.

Decentraland är en virtuell verklighetsplattform byggd på Ethereum-blockkedjan med en Unity-spelmotor för att göra det möjligt för spelare att få exklusiva upplevelser och köpa olika NFT.

Decentraland har två tokens, det vill säga MANA och LAND. MANA är en ERC-20-token som bränns för att förvärva non-fungible ERC-721 LAND-tokens.

Decentraland är gratis för användare att utforska investeringar eller köp som krävs. Decentraland har hundratals platser som användare kan besöka och flera upplevelser som spelen och kasinon, vilket gör det till den mest populära plattformen för användare integrerade med de senaste kryptotrenderna som Play-to-earn, Defi, GameFi och NFTs.

Den nuvarande prisuppgången i Decentraland (MANA) tillskrivs starkt tillkännagivandet från Samsung i går (på Alla hjärtans dag) angående deras evenemang i deras hållbarhetsskog i Decentraland.

Enligt tillkännagivandet kan användare med quest budge byta ut det mot valentine wearable.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022