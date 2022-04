Kryptovalutamarknaden återhämtar sig från svackan den drabbades av tidigare i veckan.

Kryptovalutamarknaden har haft en tuff start på veckan. Sedan början av veckan har marknaden tappat över 200 miljarder dollar. Den återhämtar sig dock långsamt och marknaden har stigit med mer än 1% under de senaste 24 timmarna.

Det totala marknadsvärdet för kryptovaluta ligger för närvarande över 2 biljoner dollar igen. Bitcoin skulle kunna rikta in sig på den psykologiska nivån på $45 000 om marknaden kan fortsätta med detta positiva momentum.

Ether har också stigit med mer än 2% under de senaste 24 timmarna och handlas över $3 200.

NEAR, den inhemska tokenen för Near Protocol, är den bäst presterande bland de 20 bästa kryptovalutorna efter börsvärde. Myntet har ökat med mer än 25% under de senaste 24 timmarna, vilket överträffar de andra stora kryptovalutorna.

Den största katalysatorn bakom detta drag kan vara lanseringen av Near Wallet Selector. Near Protocol-teamet tillkännagav lanseringen av Near Wallet Selector för några timmar sedan.

Enligt teamet kan användare nu välja sin föredragna plånbok i ett popup-fönster, vilket gör interaktionen med NEAR-protokollet enklare och enklare.

Nyckelnivåer att titta på

NEAR/USDT 4-timmarsdiagrammet är för närvarande hausse, tack vare myntets pågående rally. De tekniska indikatorerna visar att NEAR för närvarande överträffar den bredare kryptomarknaden.

MACD-linjen ligger över den neutrala zonen, vilket indikerar starkt positivt momentum för kryptovalutan. 14-dagars RSI på 64 visar att NEAR snart kan komma in i den överköpta regionen om tjurarna har kvar kontrollen.

Vid publiceringstillfället handlas NEAR för $18,43. Om rallyt fortsätter kan den överträffa den första stora motståndsnivån på $19,90 innan dagens slut. Den skulle dock behöva stöd från den bredare marknaden för att bryta förbi motståndsnivån på $21.