Kryptovalutamarknaden har förlorat mer än 200 miljarder dollar under de senaste dagarna.

Kryptovalutamarknaden har varit i en baisseartad trend de senaste dagarna. Under helgen tappade marknaden mer än 200 miljarder dollar då det totala marknadsvärdet för krypton sjönk från 1,7 biljoner dollar till 1,5 biljoner dollar.

Under de senaste 24 timmarna har marknaden tappat nästan 4% av sitt värde. Bitcoin har tappat sin stora stödnivå över $35k och kämpar nu runt $33k. Det kan ligga i linje med ytterligare förluster under de kommande dagarna.

Ether har också sjunkit under den psykologiska nivån på $2 500 och ytterligare förluster kan leda till att ETH-tjurarna tvingas försvara sin position över $2 000.

NEAR, den inhemska tokenen för Near-ekosystemet, är den bästa presterande bland de 20 bästa kryptovalutorna efter börsvärde under de senaste 24 timmarna. Myntet har lagt till mer än 7% till sitt värde under den perioden.

Det finns dock ingen större katalysator bakom NEARs pågående positiva resultat. NEAR kan ha svårt att behålla denna hausseartade uppgång då den bredare marknaden för närvarande är baisse.

Nyckelnivåer att titta på

NEAR/USDT 4-timmarsdiagrammet är fortfarande baisse trots den fortsatta positiva utvecklingen. De tekniska indikatorerna visar dock att NEARs värde sakta återhämtar sig.

MACD-linjen ligger under den neutrala zonen då NEAR har varit i en baisseartad trend de senaste veckorna. 14-dagars RSI på 50 visar att NEAR inte längre är i en översåld region.

Vid skrivtillfället handlas NEAR för $11,07 per mynt. Om rallyt fortsätter kan det sjunka förbi den första motståndspunkten på $12,40. Den andra motståndsnivån på $13,285 bör dock begränsa ytterligare uppåtgående rörelse.

Med den bredare marknaden fortfarande baisse, kunde NEAR se sina uppgångar vända. NEAR kan tvingas försvara sin första stora stödnivå på $9,046 innan dagens slut.