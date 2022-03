Varför har priset på Compound (COMP) ökat med mer än 10% idag?

Compounds (COMP) pris har stigit med 10% idag vid en tidpunkt då majoriteten av kryptovalutorna är hausse med liknande som Bitcoin som når tre månaders högsta.

I skrivande stund handlades Compound för $143,91 upp 10,19% efter en liten tillbakagång från en daglig högsta på $148,10.

Men varför skjuter myntpriset i höjden? Den här artikeln fokuserar på faktorerna bakom det aktuella Compound-rallyt.

I ett nötskal, Compound (COMP), är den inhemska tokenen för Compound, ett DeFi-låneprotokoll där användare kan få kryptolån eller tjäna ränta genom att erbjuda sina kryptotillgångar till plattformen så att den kan låna ut dem till andra.

De två huvudsakliga faktorerna som tillskrivs den nuvarande ökningen av priset på Compounds mynt är det senaste meddelandet om protokolluppgradering och samhällets svar på tillkännagivandet.

Efter att ha insett att dess belöningsdistributionsprogram har en negativ effekt på COMP-priset, har plattformen kommit med en protokolluppgradering som kommer att hjälpa till i tillväxten av protokollet istället för att sälja ut belöningarna utan att nödvändigtvis gynna de befintliga tokeninnehavarna och användarna.

Det nya programmet startade med att halvera de befintliga belöningarna och det kommer troligen också att avsluta COMP-farmingen beroende på hur samhället röstar.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022