Varför har priset på Monero (XMR) ökat med mer än 3% idag?

Monero-myntet har varit i rampljuset under större delen av detta år eftersom kryptomarknaden fortsatte att handla i sidled.

I skrivande stund handlades XRM för $282,49, en uppgång med 3,36% efter att ha nått en topp på $288,82 under de senaste 24 timmarna innan han drog sig tillbaka.

Men varför ökar myntet? I den här artikeln kommer vi att diskutera varför Monero-priset stiger.

Innan vi gör en djupdykning i vad som påverkar den nuvarande Monero-prishöjningen, är det viktigt för oss att först förklara vad Monero (XRM) är.

I ett nötskal, Monero (XRM) är den inhemska tokenen för Monero-blockkedjan, som tillåter privata transaktioner med avancerad kryptografi. Monero lanserades 2014.

Låt oss nu titta på orsakerna bakom rallyt.

En av huvudorsakerna till ökningen är tillkännagivandet som gjorts via ett inlägg av en av underhållarna att de kommer att uppgradera nätverket (Fluorine Fermi) som kommer att komma med nya funktioner den 16 juli på en höjd av block på 2,6 miljoner.

Dessutom kommer Monero också att öka sin ringstorlek (totalt antal undertecknare under en XRM-transaktion) från 11 till 16 samt ge användarna grundläggande integritet.

Dessutom kommer nätverket också att köra den uppgraderade versionen av sin skottsäkra algoritm för att minska transaktionsstorleken med 7% för att förbättra dess skalbarhet med en snabbare och lättare transaktion.

Enligt inlägget kommer nätverket också att minska plånbokssynkroniseringstiden med runt 40%.

Det kommer ett nytt releasemeddelande om uppdateringar innan nätverksuppgraderingarna runt den 16 juni. Användare kommer att behöva uppdatera sin programvara innan nätverksuppgraderingen den 16 juli.

#Monero will undergo a network upgrade on July 16th, 2022:https://t.co/9NKlGtqXAn

All users will need to do is keep their favorite wallet up to date, update their nodes once v0.18 is released (~June 16th), and enjoy even better digital cash afterwards 😎

— Monero (XMR) (@monero) April 20, 2022