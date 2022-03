Varför QTUM kan notera ännu fler vinster i april

QTUM har rally inför Binance Blockchain Week, där det är en främsta sponsor.

Binance Blockchain Week är en stor sak och kommer att locka kryptoinvesterare från hela världen.

QTUM-prisåtgärder pekar på fler vinster på kort till medellång sikt.

Qtum QTUM/USD har varit en av de bästa kryptovalutorna under de senaste 24 timmarna. Under denna period har QTUM ökat med över 20% och ökar. Även om detta är rent prisåtgärder på spel, finns det en god chans att QTUM kan fortsätta rallyt under de kommande dagarna. Detta har mycket att göra med den kommande Binance Blockchain Week som kommer att äga rum i Dubai den 28 mars.

QTUM kommer att vara evenemangets främsta sponsor, och helt naturligt betyder det att det kommer att dra till sig mycket uppmärksamhet. Under det nuvarande upplägget där hausseartat momentum är på uppgång över hela marknaden, kan detta utlösa ett stort rally i priset på QTUM in i april.

För sammanhang om hur stor Binance Blockchain Week-affären är, kommer den att ha mer än 80 inflytelserika talare, över 10 paneler och chattar vid öppen spis och över 10 keynotes. Detta betyder att det sannolikt kommer att uppmärksamma den globala kryptogemenskapen, och även människor som kanske inte vet hur kraftfullt QTUM är kommer troligen att vara intresserade av projektet.

Men förutom den kortsiktiga uppmärksamheten har QTUM alla kännetecken för en vinnare, speciellt nu när hausseartat momentum ökar över marknaden. QTUM är en blockkedje-plattform byggd på Bitcoin UTXO men körs på PoS. Detta gör den energieffektiv samtidigt som den drar nytta av Bitcoin-kodens enkelhet. Resultatet har blivit en enorm användning för Dapps, som bara kan växa framöver.

QTUM glidande medelvärden pekar på ytterligare vinster

Källa: TradingView

Under de senaste 24 timmarna har QTUMs köpvolymer ökat. 50-dagars och 100-dagars glidande medelvärden ser uppåt, medan 20-dagars glidande medelvärde överträffar dem i snabbare takt. Detta indikerar att köpvolymerna stiger snabbt och att priset kan stiga ytterligare på kort sikt.

Sammanfattning

QTUM är på uppgång för tillfället och har ökat med över 20% på mindre än 24 timmar. QTUM kommer sannolikt att få ett uppsving från sin sponsring av Binance Blockchain Week den 28 mars. Långsiktigt kommer QTUM fundamentals sannolikt att driva priset ännu högre.