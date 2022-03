VeChain (VET) har varit en av de främsta kryptoutövarna den senaste veckan. Även om den bredare marknaden har sett betydande vinster, har VeChain ökat med hela 54%. Men hur hållbar är denna uppåtgående trend? Mer analys i inlägget men här är vad du behöver veta först:

VeChain har trendat uppåt under de senaste dagarna och ökat med nästan 15% under de senaste 24 timmarna.

Myntet möter dock ett betydande overheadmotstånd på $0,9.

VET har brutit ut från sin 50-dagars EMA, vilket tyder på hausseartad fart.

Datakälla: Tradingview

VeChain (VET) – Är upptrenden hållbar?

En push på 54% på bara 7 dagar är ingen lätt bedrift. VeChain har dock varit på en stadig ökning i flera dagar. För de flesta tjurar var nyckeln utbrottet över 50-dagars EMA som verkar ha utlöst ett betydande rally. Trots detta är VET fortfarande lägre än dess 200-dagars EMA på cirka $0,9. Detta kommer att visa sig vara en enorm motståndsnivå.

Hittills har myntet ännu inte testat den tröskeln. Även om VeChain har ökat med nästan 15% idag, ligger priset kvar på cirka $0,7, marginellt lägre än $0,9.

För nu verkar det dock som att trenden bryter uppåt. Vi har sett VET posta tvåsiffriga vinster under de senaste två dagarna. Det är troligt att myntet återigen kommer att upprepa detta under de två kommande dagarna. Detta kommer att pressa prisåtgärden långt över 200-dagars EMA, något som i sin tur kommer att leda till en avgörande hausseartad körning.

Ska du gå in i VeChain (VET) nu?

Pausen ovanför 50-dagars EMA var tecknet för tjurar att komma in. Det är fortfarande inte för sent ur en kortsiktig synvinkel. VeChain kommer sannolikt att öka under de kommande dagarna. Ur en långsiktig synvinkel är det grundläggande värdet av veChain också ganska otroligt. Det är värt din investering.