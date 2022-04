Voyager Digital tillkännager preliminära intäkter på $100-105 miljoner

Voyager Digital Ltd., en av de mest dynamiskt växande amerikanska kryptovalutaplattformarna, tillkännagav preliminära intäkter och användarstatistik för det senaste räkenskapskvartalet, som avslutades den 31 mars 2022.

Steve Ehrlich, Voyagers vd och medgrundare, meddelade:

Voyager fortsatte sin kontotillväxt under kvartalet som avslutades den 31 mars 2022 genom att lägga till 115 000 finansierade konton, vilket var något över en tillväxt på 10% från den 31 december 2021 och uppnåddes under ett extremt utmanande kvartal baserat på spotmarknadsvolymen. Under kvartalet uppnådde Voyager sitt mål att utöka våra produkter genom att leverera den första satsen av Voyager-bankkortet och lägga till Voyager-datorn till en betydande betagrupp. Vi är fortsatt fokuserade på att positionera vår plattform som en av de ledande aktörerna inom digitala tillgångar för konsumenter och förväntar oss fortsatt kundtillväxt under 2022.

3,5 miljoner verifierade användare, $400 miljoner nya insättningar

Voyager tillkännagav nyckeltal för det senaste räkenskapskvartalet. De uppskattar de preliminära totala intäkterna för kvartalet till cirka 100-105 miljoner dollar. Detta är en minskning från 164,8 miljoner dollar för kvartalet som slutade den 31 december förra året, men upp från 60,4 miljoner dollar år/år.

Kryptoplattformens totala finansierade konton var cirka 1,2 miljoner, upp från 1,075 miljoner den 31 december och 274 000 år/år.

De hade cirka 3,5 miljoner totalt verifierade användare den 31 mars 2022, upp från 3,2 miljoner den 31 december förra året och en miljon år/år.

Nettobeloppet av nya insättningar för det senaste kvartalet var cirka 395 miljoner dollar, en minskning från 1,04 miljarder dollar den 31 december.

Steve Ehrlich lade till:

Som diskuterades vid vårt senaste intäktssamtal, skalade vi 2021 vår teknologi för att klara snabb tillväxt när vanliga kryptoantaganden accelererade och nu 2022 har vi börjat leverera på expansionen av vår produktsvit och kommer att fortsätta att rulla ut nya och förbättrade produkter och tjänster samt geografisk expansion.